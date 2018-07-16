Запорожский суд разрешил взяточнику из Днепра выйти под залог в сумме 140 тысяч гривен

Подозреваемому в подкупе следователя грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения для директора частной фирмы из Днепра, который подозревается в даче взятки следователю Нацполиции. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

В минувшую пятницу, запорожские сотрудники военной прокуратуры задержали 57-летнего жителя Днепра, который предлагал следователю 1000 долларов. За эту сумму правоохранитель должен был подменить документ в уголовном производстве. Было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

В субботу, 14 июля, Орджоникидзевский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 140 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.