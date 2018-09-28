Запорожский регион и наполовину не выполнил план по призывникам

В армию в рамках срочного призыва, который начнется в октябре, и продлится до декабря 2018 года, должны призвать 720 человек из Запорожской области.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Запорожской ОГА.

В ВСУ направят 235 призывников, 330 - в Нацгвардию, 120 - в Погранслужбу, в специальную службу транспорта - 35. Воинские части, дислоцирующиеся в нашей области, должны пополниться на 142 призывника.

На сегодня наша область не выполнила план и наполовину. Только три района (Великобелозерский, Вольнянский и Новониколаевский) справились на 100%.

Менее чем на 20% план выполнили в Черниговском и Бердянском районах.

Призывников срочной службы обещают не направлять в Зону проведения операции объединенных сил на Донбасс.

Кроме того, после службы парни могут остаться в армии, подписав контракт с зарплатой в 10 тыс.гривен.

Ранее в военкомате сообщали, что от призыва скрываются почти половина призывников.