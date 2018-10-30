Запорожский бизнес пополнил местный бюджет на более, чем 0,5 млрд гривен

Представители малого и среднего бизнеса Запорожской области с начала года уплатили в местные бюджеты 515,8 миллиона гривен единого налога.

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 107,2 миллиона или на 26%, сообщают в пресс-службе ГФС в Запорожской области.

Сегодня в регионе по упрощенной системе налогообложения работают почти 46 тысяч предпринимателей физических лиц, что на одну тысячу превышает количество зарегистрированных в 2017 году. Суммарно ни используют труд более чем 26 тысяч сотрудников.

В частности, 22,7 тысячи субъектов предпринимательства выбрали вторую группу упрощенной системы, в которой предельный объем годового дохода составляет 1,5 миллиона и максимальное количество наемных лиц — до десяти, 15,4 тысячи плательщиков — представители третьей группы (объем доходов — до 5 миллионов гривен и неограниченное количество наемных работников), 7,7 тысячи "единщиков" находятся в первой группе (не предусмотрено использование наемного труда и предельный объем доходов — до 300 тысяч гривен).

Наибольшие доходы задекларировали предприниматели, осуществляющие деятельность в таких отраслях, как: оптовая и розничная торговля продуктами питания, напитками, одеждой, химической продукцией, топливом, производство масла и животных жиров, мебели, выращивание зерновых культур, грузовой автотранспорт, строительно-монтажные работы и другие.