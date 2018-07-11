Запорожские журналисты готовы судиться с Ярославом Гришиным, сбившем насмерть человека

Продолжается расследование относительно смерти на дороге, когда в ночь на 25 июня под Запорожьем Ярослав Гришин насмерть сбил якобы пьяного человека.

После материала, опубликованного сайтом 061, в котором журналисты написали, что Гришин врёт, и медэкспертиза не подтвердила, что погибший был нетрезв, тот написал журналистке данного сайта Екатерине Майбороде о том, что подаст на нее в суд, если 061 не напишет опровержение. При этом никаких документов о наличии алкоголя в крови погибшего Гришин не предоставил.

Вскоре скандал с Гришиным расширился до пределов области.

Спустя 2 недели прокуратура области на официальный запрос ГОЛОСа уже заявила об отсутствии уголовного расследования по смерти на дороге с участием Гришина.

"Сообщаем, что криминальное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24.06.2018 на автодороге Харьков – Симферополь, возле села Григорьевка Запорожского района при участии водителя автомобиля "INFINITI EX 35" Гришина Я. В., в производстве правоохранительных органов Запорожской области нет", — сообщил начальник отдела прокуратуры области.

Тем не менее Ярослав Гришин продолжает пытаться отстаивать свою правоту и не изменил решения подавать в суд на журналистов 061.

Впрочем, журналисты готовы отстоять своё мнение в суде.

"Подаст — будем судиться", — кратко ответила журналистка Екатерина Майборода.