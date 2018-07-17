Запорожские зарплаты вошли в пятерку самых высоких в стране

Среднемесячная заработная плата по Запорожской области в январе-мая 2018 года составила 8092 гривен (это пятое место среди регионов Украины) и увеличилась по сравнению с январем-маем 2017 года на 29,1%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Запорожской области.

Уже в мае размер средней зарплаты одного штатного работника составлял 8565 гривен, что в 1,6 раза меньше максимального показателя по стране (Киев) и на 26,4% больше минимального (Черновицкая область).

Отмечается, что средняя численность штатных работников, занятых на предприятиях с количеством работающих 10 человек и более, по состоянию на май текущего года составила 368,7 тысяч человек.

При этом наблюдается положительная тенденция на рынке труда. В области насчитывается 17,3 тысяч зарегистрированных безработных граждан, что на 4,5 тысяч человек (на 20,6%) меньше, чем на начало года (21,8 тыс.человек), из них женщин — 59,7%, людей в возрасте до 35 лет — 34%.