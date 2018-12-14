Запорожские вузы продемонстрировали высокие показатели по результатам вступительной кампании

Университеты попали в список благодаря результатам вступительной кампании-2018.

На информационной платформе “Вступ.ОСВІТА.UA” обнародовали рейтинг, составленный по показателям вступительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

Статистические данные разделили на несколько групп. Они включают информацию о среднем балле ВНО абитуриентов, количестве зачисленных лиц на бюджет и контракт, конкурсе на одно бюджетное место, количестве зачисленных лиц в частные вузы и другое.

Так, Запорожский национальный университет вошел в топ-15 лучших высших учебных заведений по показателю “Поступающие, зачисленные на контракт”. ЗНУ занял 10-ю позицию из 393 возможных, Запорожский национальный технический университет оказался на 25 месте, а Запорожский государственный медицинский университет – на 32.

В рейтинговом листе, составленном по показателю “Поступающие, зачисленные на бюджет”, результат составляет 303 человека в ЗНТУ, 276 – в ЗНУ и 265 – в ЗГМУ.

По показателю “Лучший балл ВНО на контракт” лидирующие позиции среди запорожских вузовзанял медицинский университет, оказавшийся на 39 месте из 200. При этом по показателю “Лучший балл ВНО на бюджет” ЗГМУ занял 23 строчку рейтинга.

Рейтинг поможет выпускникам школ и молодежи определиться с вузом и оценить собственные шансы при поступлении.