Запорожские вузы попали в рейтинг самых престижных в Украине

Как сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, в рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2018" попали почти все университеты Запорожской области. Составили рейтинг специалисты центра международных проектов "Еврообразование".

Авторы исследования пояснили, что при составлении рейтинга оценка вузов проводилась по трем критериям: индекс качества научно-педагогического потенциала, индекс качества обучения , а также индекс международного признания.

В этом году в национальный рейтинг вошли почти все вузы Запорожской области. Так, самое высокое место занял Запорожский национальный технический университет - 48. В первую сотню также вошли: Запорожский государственный медицинский университет - 58 место; Таврический государственный агротехнологический университет - 68; Запорожский национальный университет - 77. Во второй сотне разместились Запорожская государственная инженерная академия - 134 место; Классический приватный университет - 145; Бердянский государственный педагогический университет - 147; Мелитопольский государственный педагогический университет - 159.

Пятерку лидеров среди вузов Украины возглавили Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; Харьковский политехнический институт; национальный университет "Львовская политехника".

Фото: Пресс-служба Запорожской облгосадминистрации