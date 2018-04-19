Запорожские волонтеры осуждают попытки дестабилизации ситуации в области (ФОТО, ВИДЕО)

На очередном заседании общественного (волонтерского) комитета при Запорожской облгосадминистрации основное внимание было уделено общественно-политическим событиям в нашей области. Члены комитета осудили провокации и произвол общественного активиста Виталия Олешко, который неоднократно угрожал известному волонтеру, координатору общественной организации "Побратим" Светлане Алексеевой.

По словам председателя комитета Романа Пятигорца, любая дестабилизация ситуации, а также попытки блокирования госучреждений и призывы к отставке их руководителей инициированы государством-агрессором. "Четыре года назад они потерпели поражение с российским триколором, а теперь пытаются раздуть пламя ненависти под псевдопатриотическими лозунгами", − отметил он.

Позицию Романа поддержали также заместитель председателя общественной организации "Запорожский совет ветеранов АТО" Андрей Химичев, журналист, воин-доброволец Владимир Москаленко, волонтеры Елена Ярошенко, Надежда Мороз, Елена Волкова и другие.

Участники заседания поддержали усилия областной исполнительной власти, направленные на укрепление обороны региона, развитие материально-технической базы украинской армии, сохранение мира и стабильности на нашей земле. Волонтеры призывают горожан быть внимательными и не прислушиваться к мнению популистов.

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