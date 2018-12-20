Запорожские власти хотят искоренить маршрутки

В Запорожье местные власти планируют до 2020 года заменить маршрутки на городские автобусы большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

Ежедневно на маршрут выходят 41 автобус марки МАЗ-203. Для полной замены маршруток автобусами планируется приобрести до 150 МАЗов.

Отметим, на сегодня в Запорожье действует шесть маршрутов, на которых курсируют большие городские автобусы. В начале 2019 года к ним добавятся еще три маршрута. Это №39 Никопольское шоссе – ул. Университетская, №78 Симферопольское шоссе – ПК ЗАлК и №29 Заводский район – 4-й Южный.