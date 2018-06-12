Запорожские таможенники выписали штрафы на 7 миллионов гривен

С начала текущего года Запорожская таможня наложила штрафов на 7 млн. гривен за нарушение таможенных правил. В отношении граждан и должностных лиц были составлены протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Запорожской области.

Отмечается, что за пять месяцев 2018 года таможенники выявили и задокументировали более 200 нарушений таможенных правил. По результатам рассмотрения 125 дел уже наложены штрафы на сумму 7 млн. гривен. По нескольким делам изъяты предметы правонарушений, стоимость которых составляет более 2,9 млн. гривен.

Также в ведомстве отметили, что за период с января по май 2018 года суд вынес постановления о конфискации товаров общей суммой 630 тыс. гривен.

Фото: Пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области