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Запорожские школьники в следующем году будут учиться по электронным учебникам

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С начала следующего учебного года в Запорожской области школьники и преподаватели получат электронные учебники. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Выдача будет происходить в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом министров – документ предусматривает, что школьники и учителя должны быть обеспечены бесплатными учебниками как в бумажном, так и электронном виде.

Электронные версии учебников будут доступны в формате pdf, а скачивать их ученики и учителя смогут через Национальную образовательную электронную платформу.

Также будут выданы и учебники с аудиосопровождением. В бесплатное пользование их получат учащиеся школ, колледжей и техникумов.

Все гаджеты рассчитаны на пять лет использования, и выдавать их будут по мере необходимости. По состоянию на январь в учебные заведения Запорожской области доставлены почти 100% книг из запланированного количества.

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