Запорожские родители провели митинг против вакцинации детей

В Запорожье под стенами городского совета состоялся митинг против обязательной вакцинации детей. Участники митинга заявили, что прививки детей по графику ограничивают доступ детей к учебным заведениям.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета, 11 марта состоялась встреча родителей, которые выступают против вакцинации, и представителей местной власти. Во время встречи обсуждались вопросы посещения детьми без прививок школ и детсадов Запорожья.

Также возле мэрии собрались и те родители, которые считают, что вакцинация обязательна для всех, а те, кто отказывается от нее, подвергают опасности других детей.

По словам Главного специалиста департамента здравоохранения Запорожского горсовета Галины Доли, в настоящее время в Запорожье эпидемия кори. Возникла она именно из-за детей, которые не прошли вакцинацию.

Также, родителям, которые отказываются вакцинировать детей, в школах предложили перейти на экстернат либо социально-педагогический патронат.

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