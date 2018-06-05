Запорожские работодатели перечислили в соцфонды около 3 миллиардов гривен

С начала года налогоплательщики Запорожской области направили в социальные фонды 2,7 милларда гривен единого социального взноса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДФС в Запорожской области.

По данным ведомства, уровень оплаты вырос почти на 600 миллионов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Среди крупнейших плательщиков единого соцвзноса – предприятия по производству электроэнергии, цветных металлов, а также ведомства государственного управления, сферы охраны общественного порядка и безопасности.

Всего, по данным отчетности, количество наемных работников в Запорожской области составляет 377 тысяч человек. Из них – почти 92% работают у юридических лиц, более 8% - у физлиц-предпринимателей.

Фото: Пресс-служба ГУ ДФС в Запорожской области