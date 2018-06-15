Запорожские копы накрыли нарколабораторию в Киеве

Правоохранители задержали двух мужчин, которые изготавливали в столичной квартире наркотики в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Известно, что мужчины распространяли через интернет на территории Запорожской области и других регионов Украины тяжелый наркотик – амфетамин. Правоохранители установили, что к изготовлению и распространению психотропных веществ причастны два 37-летних жителя Киева.

Во вторник, 12 июня, во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, полицейские изъяли более 220г амфетамина, около 100г марихуаны, около 5л прекурсоров, которые использовались для изготовления амфетамина, специальное оборудование для синтеза психотропа и другие вещественные доказательства.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 400 тысяч гривен. Изъятые вещества отправлены на экспертизу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ряду статей УК Украины. Ведется следствие.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области