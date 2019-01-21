Запорожские дорожники предупреждают автомобилистов об опасностях на дороге

Дорожники предупреждают горожан об ухудшении погодных условий на дорогах Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Сегодня к вечеру в Запорожье и области ожидается сильный туман. Видимость на дороге составит от 100 до 500 метров, поэтому пешеходов и автомобилистов призывают быть осторожными и внимательными.

Кроме того, на отдельных участках дорог наблюдаются налипание мокрого снега и гололедица. В настоящее время в дежурном режиме на трассах области работают 54 единицы спецтехники.

Дорожники отмечают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге сообщить оператору диспетчерской службы по тел. (061) 787-64-30. Также, по возможности, не продолжать движение самостоятельно, а дождаться помощи.

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