Запорожские АТОшники получат материальную помощь от мэрии

Ветераны и воины АТО получат материальную помощь из городского бюджета.

В Запорожье в рамках городской программы социальной защиты населения продолжают оказание единовременной материальной помощи участникам АТО, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины, а также получили диагноз инвалидности во время непосредственного участия в АТО. Размер выплаты составляет 3 тысячи гривен.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, выплаты будут осуществляться лицам, которые имеют зарегистрированное место жительства в Запорожье. В июне текущего года 54 участника АТО уже получили такую помощь.

Всего с начала 2018 года специалисты управления социальной защиты населения уже выплатили денежную помощь 242 военнослужащим.

Фото: Пресс-служба Запорожского горсовета