Запорожская область вошла в лидеры регионов, где растут долги по зарплате

Долги по выплате зарплаты в Запорожской области выросли почти в два раза.

Так, по данным Госкомстата Украины, общая сумма задолженностей по заработной плате в регионе с начала года увеличилась на 94 млн. грн., или на 75%. Это самый высокий показатель среди всех областей Украины, передает "Акцент".

По состоянию на 1 мая текущего года долг по зарплатам в Запорожской области превысил 220 млн. гривен, тогда как по состоянию на 1 января этот долг составлял 126,4 млн. грн. Также значительно нарастила долги еще Сумская область – на 47 млн. грн., ил на 40%.

Абсолютными лидерами по задолженности являются Донецкая и Луганская области. Однако стоит учитывать тот факт, что территории этих регионов частично оккупированы. Жителям Донецкой области работодатели должны 444, 6 млн. грн., а Луганской – 510 миллионов.

Отметим, в Запорожье наибольшая сумма долгов накоплена на предприятии ОАО "Запорожьеоблэнерго", которая составляет 65% общей суммы долга по области. Работникам предприятия длительное время не выплачивают зарплату, в результате чего происходит отток кадров.

Фото: Скриншот с сайта Госкомстата