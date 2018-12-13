МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

Запорожская область на 100% выполнила план по призыву

289

В осенний призыв из Запорожской области отправили служить 720 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По данным ведомства в октябре-декабре текущего года на военную срочную службу в области планировали призвать 720 человек: 235 из них будут служить в рядах Вооруженных сил Украины, 330 – в Национальной гвардии, 120 – в государственной пограничной службе и 35 – в государственной службе транспорта. На сегодня план по области выполнен на 100%, а в некоторых районах даже перевыполнен.

Отмечается, что солдат срочной службы не будут направлять в зону ООС. Также на срок службы за солдатом сохраняется рабочее место, ему выплачивается зарплата, предоставляется право заключить контракт на продолжение службы. Контрактникам предлагают начальную заработную плату около 10 тыс. гривен.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги