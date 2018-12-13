Запорожская область на 100% выполнила план по призыву

В осенний призыв из Запорожской области отправили служить 720 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По данным ведомства в октябре-декабре текущего года на военную срочную службу в области планировали призвать 720 человек: 235 из них будут служить в рядах Вооруженных сил Украины, 330 – в Национальной гвардии, 120 – в государственной пограничной службе и 35 – в государственной службе транспорта. На сегодня план по области выполнен на 100%, а в некоторых районах даже перевыполнен.

Отмечается, что солдат срочной службы не будут направлять в зону ООС. Также на срок службы за солдатом сохраняется рабочее место, ему выплачивается зарплата, предоставляется право заключить контракт на продолжение службы. Контрактникам предлагают начальную заработную плату около 10 тыс. гривен.