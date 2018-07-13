Запорожец попался на взятке следователю

В Запорожской области был задержан мужчина, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом стало известно вчера, 12 июля.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, "на горячем" был пойман 30-летний мужчина, в момент передачи денег должностному лицу. Житель города Орехов пытался с помощью 3000 тыс. гривен решить вопрос со следователем, о возврате ранее изъятого у него автомобиля.

Ранее автомобиль задержанного был изъят на штрафплощадку в связи с другим правонарушением.

Открыто угольное производство по ч.3 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.