Запорожье под надежной защитой: Хортицкий полк отметил свою четвертую годовщину

В среду, 25 апреля, активисты Хортицкого полка отметили четвертую годовщину со дня создания этого общественного формирования. В 2014 году, когда Украина оказалась перед неизвестностью, а общая напряженность подпитывалась тревожными новостями о надвигающейся полномасштабной войне, появилось множество различных общественных организаций и военизированных подразделений, которые должны были стать на защиту правопорядка и не допустить "сценария" Крыма и Донбасса в других регионах страны.

В Запорожье активные горожане решили объединиться и противостоять любой агрессии извне. Именно так и возник Хортицкий полк.

Поначалу активисты вызвались помогать на блокпостах, а затем совместно с силовиками вышли на охрану зданий ОГА, УМВД и УСБУ. Патриоты Хортицкого полка не испугались реальной опасности и с честью преодолели все испытания.

Правильная организация и четкая дисциплина дала свои плоды — Хортицкий полк стал по-настоящему эффективным защитником правопорядка.

С внедрением в Украине полицейской реформы активисты предложили свою помощь правоохранителям. И такое сотрудничество стало довольно-таки успешным. Члены Хортицкого полка (среди которых немало прошедших АТО) смогли не только наладить эффективное взаимодействие с патрульными в рамках закона, но и зарекомендовать себя, как структура, которая, в первую очередь стоит на защите закона и порядка. Кстати, многие члены Хортицкого полка пошли на службу в полицию и Вооружённые силы.

Периодически запорожские патрульные обращаются к Хортицкому полку за помощью в урегулировании различных инцидентов в Запорожье. Как правило, это криминальные истории, где опыт и сноровка активистов приходится как нельзя кстати. Для более эффективного сотрудничества запорожские патрульные и активисты Хортицкого полка регулярно проводят совместные учения. Также члены общественного формирования принимают участие в охране заповедных зон нашего края, в том числе острова Хортица.

В настоящее время основное направление деятельности Хортицкого полка -национально-патриотическое, физическое и военно-прикладное воспитание молодёжи. На основе общественного формирования создан Военно-спортивный клуб "СТАФФ".

Сейчас он объединяет около полусотни детей и юношей. Особое внимание наставники ВСК "СТАФФ" уделяют трудным подросткам. В коллективе единомышленников опытные инструкторы "Хортицкого полка" и спортивных клубов города занимаются с ребятами занятиями по индивидуальной и групповой самообороне, единоборствами, тактической подготовкой, обучают безопасному обращению с оружием. Этим летом ВСК "СТАФФ" примет участие во всеукраинской детско-юношеской патриотической игре "Джура".

Однако члены общественного формирования и ВСК "СТАФФ" занимаются не только военно-спортивной подготовкой: молодых людей учат любить и, главное, беречь свой родной край. ОФ "Хортицкий полк" и ВСК "СТАФФ" принимает активное участие в разнообразных экологических проектах. Среди них — проведение субботников, высадка деревьев, обучение и пропаганда раздельной сортировки мусора, борьба с незаконными свалками. В ближайших планах — создание детско-юношеского летнего лагеря.

Активисты ОФ "Хортицкий полк" и ВСК "СТАФФ" готовы принять в свои ряды единомышленников, готовых улучшать себя и свою малую Родину. Все необходимые контакты можно найти в Фейсбуке: Хортицкий полк ВСК СТАФФ