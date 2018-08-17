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Запорожанка получила по голове кирпичом из-за смартфона

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В Шевченковском районе Запорожья женщину до потери сознания огрели кирпичом во время грабежа.

Как сообщает местная прокуратура, нападение произошло 9 августа на ул. Бочарова.

"Злоумышленник фрагментом кирпича нанес удар по голове гражданке А., в результате чего потерпевшая получила телесные повреждения и потеряла сознание", — передают правоохранители.

Добычей нападавшего стал смартфон iPhone.

Полиция задержала 26-летнего подозреваемого, который буквально накануне вышел из тюрьмы.

Действия преступника классифицировали как разбой, и его арестовали.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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