Запорожанка получила по голове кирпичом из-за смартфона

В Шевченковском районе Запорожья женщину до потери сознания огрели кирпичом во время грабежа.

Как сообщает местная прокуратура, нападение произошло 9 августа на ул. Бочарова.

"Злоумышленник фрагментом кирпича нанес удар по голове гражданке А., в результате чего потерпевшая получила телесные повреждения и потеряла сознание", — передают правоохранители.

Добычей нападавшего стал смартфон iPhone.

Полиция задержала 26-летнего подозреваемого, который буквально накануне вышел из тюрьмы.

Действия преступника классифицировали как разбой, и его арестовали.

Сейчас досудебное расследование продолжается.