Запорожанка получила по голове кирпичом из-за смартфона

В Шевченковском районе Запорожья женщину до потери сознания огрели кирпичом во время грабежа.
Как сообщает местная прокуратура, нападение произошло 9 августа на ул. Бочарова.
"Злоумышленник фрагментом кирпича нанес удар по голове гражданке А., в результате чего потерпевшая получила телесные повреждения и потеряла сознание", — передают правоохранители.
Добычей нападавшего стал смартфон iPhone.
Полиция задержала 26-летнего подозреваемого, который буквально накануне вышел из тюрьмы.
Действия преступника классифицировали как разбой, и его арестовали.
Сейчас досудебное расследование продолжается.