За сутки запорожские правоохранители изъяли целый арсенал оружия

В ходе спецоперации было изъято полсотни патронов, корпус гранаты Ф1 и взрывпакет с порохом.

Вчера, 13 июня, правоохранители изъяли арсенал оружия в трех разных районах Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Черниговские полицейские по месту жительства 60-летнего мужчины обнаружили и изъяли патроны калибра 12,7 мм.

Сотрудники Токмакского отделения полиции по улице Мостовой в Токмаке изъяли у ранее судимого 27-летнего местного жителя боевые патроны калибра 5,45мм.

В тот же день сотрудники Бильмакского отделения полиции провели санкционированные обыски у жителей села Белоцерковка - женщины 54 лет и мужчины 33 лет. В ходе мероприятий полицейские изъяли взрывпакет с порохом, крупнокалиберный снаряд, корпус гранаты "Ф-1", патроны калибра 7.62 мм и 12,7 мм.

Все изъятое направлено на экспертизу. По всем фактам открыто уголовное производство.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области