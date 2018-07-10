За ночь вандалы на центральном пляже Запорожья нанесли урон городскому имуществу на 3000 гривен

Уже второй раз за сезон КП "Титан" восстанавливает имущество на пляже после противоправных действий неизвестных лиц

Так, вчера утром сотрудники предприятия обнаружили, что на Центральном городском пляже вандалы полностью разрушили более половины действующих фонтанчиков для питья и моек для ног.

Также неизвестные обрисовали радугу граффити на каскаде фонтанов "Радуга", отогнули кусок пластика.

— Предприятие постоянно терпит убытки из-за действий вандалов. Так, только за одну ночь на оборудовании Центрального городского пляжа мы потеряли более 3 тысяч гривен. Мы сообщили о факте вандализма полицейским, однако пока виновные остаются неизвестными, — рассказала заместитель директора КП "Титан" Елена Петрик.

Отметим, буквально за несколько дней до вышеупомянутого инцидента, сотрудники "Титана" ликвидировали последствия вандализма в парке Победы, установив в общественных туалетах новые смесители на умывальники вместо испорченных кранов.