Ярослав Гришин не стал проходить тест на наркотики, как того требовали родственники сбитого им насмерть мужчины

В Запорожской области обостряется очередной скандал вокруг резонансной аварии с участием Ярослава Гришина, который на внедорожнике совершил смертельный наезд на мужчину – отца двоих детей.

Родственники погибшего пешехода призвали Гришина пройти тест на наркотики, которые, в отличие от алкоголя, можно обнаружить в крови в течение длительного времени.

В дальнейшем к требованиям родственников присоединились редакции нескольких запорожских СМИ, одно из которых даже заявило о давлении на своих журналистов со стороны скандалиста.

Но несмотря на эти призывы, Гришин не предоставил родственникам и общественности документов, подтверждающих отсутствие в его крови следов наркотических веществ.

А журналисты, которые подверглись давлению, заявили, что готовы отстоять своё мнение в суде.

Напомним, что Ярослав Гришин, убивший в ДТП отца двоих детей, угрожает судом выясняющей детали дела журналистке.

Родственники мужчины, погибшего под машиной Гришина, настаивают на прохождении им теста на наркотики.

Вскоре скандал с Гришиным расширился до пределов области.