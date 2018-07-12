Ярослав Гришин не стал проходить тест на наркотики, как того требовали родственники сбитого им насмерть мужчины

В Запорожской области обостряется очередной скандал вокруг резонансной аварии с участием Ярослава Гришина, который на внедорожнике совершил смертельный наезд на мужчину – отца двоих детей.
Родственники погибшего пешехода призвали Гришина пройти тест на наркотики, которые, в отличие от алкоголя, можно обнаружить в крови в течение длительного времени.
В дальнейшем к требованиям родственников присоединились редакции нескольких запорожских СМИ, одно из которых даже заявило о давлении на своих журналистов со стороны скандалиста.
Но несмотря на эти призывы, Гришин не предоставил родственникам и общественности документов, подтверждающих отсутствие в его крови следов наркотических веществ.
А журналисты, которые подверглись давлению, заявили, что готовы отстоять своё мнение в суде.
Напомним, что Ярослав Гришин, убивший в ДТП отца двоих детей, угрожает судом выясняющей детали дела журналистке.
Родственники мужчины, погибшего под машиной Гришина, настаивают на прохождении им теста на наркотики.
Вскоре скандал с Гришиным расширился до пределов области.