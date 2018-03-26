"Вы пьяный за рулем, а я деньги не беру", - девушка-коп поставила на место водителя в Запорожье (ВИДЕО)

Нарушитель неудачно пытался откупиться

В Запорожье патрульная полиция опубликовала видеозапись попытки дачи взятки копу.

Как сообщает патрульная полиция города, сегодня ночью на улице Академика Амосова патрульные остановили легковой автомобиль за нарушение правил.

"Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель не отрицал, что употреблял алкоголь и пытался предложить патрульным взятку, чтобы инспекторы не выписывали протокол", - передает полиция.

От освитетельствования в медицинском учреждении или на тестере водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На него составили протокол по ч. 1 ст.130 КУоАП.