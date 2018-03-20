Вспышка кори в Запорожской области: уже более 400 случаев заболевания

За неделю 25 новых случаев
В Запорожской области с начала фиксации вспышки кори зарегистрировано 414 случаев заболевания этим опасным инфекционным заболеванием.
Об этом сообщает областной лабцентр Министерства здравоохранения.
Только последнюю неделю заболело 25 человек.
Из них большая часть – дети.
Так, на отчетной неделе из-за вспышки кори в школе "Светоч" (Днепрорудное, Васильевский район) введен карантин среди учеников младших классов.
"В текущем году максимальная заболеваемость корью регистрируется в Запорожье и Васильевском районе", - отмечают в Минздраве.
В Запорожье с начала года зарегистрировано 87 случаев кори, в Васильевском районе – 93.
Количество госпитализированных в области с начала 2018 года составила 53% (113 человек из 212).