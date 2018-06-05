Военные перекрыли часть акватории Азовского моря

Три участка в Азовском море будут закрыты до 1 сентября.

С 1 июня по 1 сентября акваторию вблизи Мариуполя – возле населенных пунктов Широкино, Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска закрыли для проведения мероприятий по боевой подготовке ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик, передает УНИАН.

"Закрывать участок "Госгидрография" по заявке Вооруженных сил Украины – это такой порядок", - отметил он.

На протяжении лета здесь будут проходить учения. Однако это не значит, что там нельзя будет купаться.

"Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например, стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там было", - рассказал Олег Чалик.