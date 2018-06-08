Вода в запорожской реке стала красной: очевидцы поделились фото

В Запорожье река Мокрая Московка, которая впадает в Днепр, окрасилась в алый цвет. Местные жители связывают это с выбросами расположенного рядом предприятия, передает "Акцент".

Вчера, 6 июня, жительница Запорожья на своей странице в соцсети опубликовала снимки реки, которая протекает в районе автовокзала. Так, на фотографиях видно, что вода приобрела ярко-красный цвет.

"Район автовокзала "Запорожье", что сливают в реку?! Где наши службы?! По информации от рядом живущих людей, эту смесь сливает рядом стоящее предприятие "Полимер", но ранее они делали это только в ночное время, сейчас – уже днём! Это все идёт в Днепр!", – написала горожанка.

Наша редакция отправила официальный запрос в Управление по вопросам экологии Запорожского горсовета. В ближайшие дни специалисты должны предоставить ответ и объяснить причину аномалии в запорожской реке.

Отметим, в Запорожье уже есть одна красная речка – Сухая Московка. В ее воды попадают стоки с заводов, отчего река и приобрела кирпично-красный цвет.

Фото: Акцент