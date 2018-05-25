VIP-свадьба: Мэр Мелитополя женился на молодой модели

Новая избранница мэра Мелитополя младше его на 25 лет.

В начале мая городской голова Мелитополя Сергей Минько женился в третий раз. Региональные СМИ сообщают, что предположительно его супругой стала 20-летняя модель Екатерина Левочко. Такие выводы СМИ сделали на основании того, что в ее профиле Инстаграм появились фото в подвенечном платье, а также один снимок с мужчиной, похожим на мэра. "Я счастлива", - подписала фото модель. Также известно, что Сергей Минько уходил в отпуск со 2 по 7 мая.

Свадьба прошла без лишней помпезности. Расписавшись в Украине, молодожены отправились в свадебное путешествие на Мальдивы, а после – в Италию, пишет "Суббота".

Отметим, в прошлом году Сергей Минько развелся со своей второй женой Викторией. От предыдущих браков у него есть три ребенка.

Фото: Инстаграм