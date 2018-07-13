В Запорожском регионе за 6 месяцев совершили более 100 тысяч преступлений

Среди них - 37 умышленных убийств и 52 разбойных нападения

При этом общее количество преступлений за первое полугодие 2018 года в сравнении с аналогичном периодом пришлого года снизилось на 11,4%. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

60% от всех зарегистрированных преступлений — это кражи имущества граждан.

Из 37 совершенных умышленных убийств раскрыто 33.

Также произошло 50 тяжких телесных повреждений, из которых раскрыто 42.

Разбойных нападений зарегистрировано 52, что, однако, существенно ниже, чем в первом полугодии минувшего года, когда их произошло 91.

Еще за полгода выявлено 136 торговцев наркотиками и 15 наркопритонов.

"Из незаконного оборота изъято около 123 кг наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Из них более 1,8 кг — это тяжелые наркотики (кокаин, метадон, метамфетамин, амфетамин)", — сообщают в полиции.