В Запорожском регионе стремительно растут долги по зарплатам

По темпам роста задолженности наша область лидирует в Украине

Так, по состоянию на 1 июня задолженность по зарплате в регионе составила 235,9 млн. гривен. Еще в мае эта сумма была на 15,8 млн. гривен меньше. Об этом сообщили в областном управлении статистики.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время 7,4 тыс. работников экономически активных предприятий вовремя не получили зарплату.

Отметим, с начала текущего года сумма невыплаченной зарплаты в Запорожской области выросла почти на 110 миллионов. По темпам роста задолженности наш регион лидирует в Украине.