В Запорожском регионе повышаются цены на продукты питания

Больше всего подорожали фрукты и овощи

За июнь текущего года цены на продукты в Запорожской области выросли на 0,6%. А если сравнить нынешние цены со стоимостью продуктов в конце прошлого года, то можно отметить, что продукты подорожали в целом на 4,5%. Об этом сообщают в Управлении статистики Запорожской области. При этом в управлении отметили, что в целом по стране цены не изменились.

Больше всего подорожали фрукты и овощи. Цены на них выросли на 8,4% и 5,6% соответственно. Исключением из этой группы продуктов стали яблоки, бананы, огурцы, кабачки и помидоры, которые за месяц, наоборот, подешевели .

Также поднялись цены на безалкогольные напитки и табачные изделия. Кроме того, повысилась цена на хлеб, мясо, рыбу, маргарин, пшено и даже мороженое.

Зато яйца, гречка, сало, сахар и молоко подешевели на 5,5%.