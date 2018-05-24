В Запорожском поселке копы открыли огонь по машине злоумышленников

В пгт Черниговка Запорожской области во вторник, 22 мая, произошла стрельба: полицейские преследовали автомобиль, в котором находились злоумышленники. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что накануне пять неизвестных мужчин в камуфляжной форме проникли в дом местного жителя и вынесли из него все деньги и золотые изделия. После чего злоумышленники скрылись на автомобиле "БМВ" в неизвестном направлении.

По полученной ориентировке полицейские преследовали автомобиль нарушителей. Во время погони правоохранители открыли огонь по колесам иномарки, чтобы остановить авто. В результате происшествия пострадавших нет.

Подозреваемых задержали в Приазовском районе. Выяснилось, что ранее они привлекались к уголовной ответственности.

Вещдоки правоохранители изъяли. Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Злоумышленникам грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области