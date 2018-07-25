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В запорожском дворе парни набросились на пьяного мужчину (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне в Запорожье на улице Криворожской, что в Шевченковском районе города.

Несколько молодых парней, лет 15, сидели возле дома на скамейке, к ним подошёл пьяный мужчина и начал интересоваться неким Артёмом. После того, как ребята сказали, что этот человек им неизвестен, мужчина ушел, но позже вернулся с трубой, которой начал угрожать парням.

Учитывая, что человек был нетрезв, ребята насторожились и когда ситуация вышла из под контроля брызнули ему в лицо из баллончика, а затем навешали тумаков. Как рассказал один из участников избиения, они приняли меры самообороны, а всё вышесказанное могут подтвердить очевидцы.

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