В Запорожской области значительно увеличилось количество случаев пищевых отравлений

В Запорожской области за последнюю неделю обострилась ситуация с пищевыми отравлениями.

Как сообщает Запорожский областной центр Министерства здравоохранения Украины, за прошедшую неделю в больницы обратилось почти 400 человек с жалобами на отравление.

Этот показатель на 15,5% превышает показатели предыдущей недели.

В большинстве случаев заболевания связывают с нарушением технологии приготовления и хранения домашних блюд.

Почти половина заболевших отметили, что продукты сомнительного качества они приобрели на стихийных рынках.

Вспышек и групповых заболеваний в течение недели не зарегистрировано.