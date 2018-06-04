В Запорожской области зафиксирована новая вспышка кори

Всего в регионе зарегистрировали 266 случаев.

В Запорожской области зафиксированы новые случаи заболевания корью. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Так, на прошлой неделе с подозрением на корь в больницу обратился один житель Запорожья. А в период с 18 по 24 мая, случаи кори зарегистрировали в Васильевском районе – 2, в Бильмакском – 5, в Михайловском – 1. Ограничительные меры о запрете посещения учебных заведений за указанный период не вводились.

Отметим, с начала года в области по первичным диагнозам зарегистрировали 266 случаев кори, в частности среди взрослых – 157, среди детей – 109.

Фото: Пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава