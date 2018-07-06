В Запорожской области задержали грабителя

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, вчера, 5 июля, в Энергодаре была ограблена квартира. Потерпевшая сообщила правоохранителям о том, что когда она заходила в подъезд на встречу ей выходил подозрительный мужчина.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он подходил под описание которое предоставила потерпевшая. Во время задержания у подозреваемого изъяли украденные вещи и орудия для взлома замков.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком от 3 до 6 лет.