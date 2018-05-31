В запорожской области выросла средняя зарплата

За прошлый месяц уровень средней заработной платы в Запорожской области значительно увеличился. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении статистики в Запорожской области.

Так, в апреле средняя зарплата штатного работника предприятия составила 8477,62 грн., что на 1,7% больше, чем в марте текущего года, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 32,7%. Теперь средняя заработная плата в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 3723 гривны.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на 1 мая 2018 года запорожские работодатели задолжали своим сотрудникам 220,1 млн. гривен, из них 199,3 миллиона припадает на экономически активные предприятия. Основную часть долга создали в Запорожье и Мелитополе.

Фото: Пресс-служба ГУ статистики в Запорожской области