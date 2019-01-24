В Запорожской области владельцы элитных авто заплатили 10 миллионов налогов

В течение прошлого года в местные бюджеты Запорожской области владельцы элитных автомобили заплатили 10 миллионов гривен транспортного налога.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

В сравнении с прошлым годом автовладельцы увеличили отчисления на 26%, а именно на 2 миллиона.

Большую часть поступлений обеспечили 403 плательщика - физических лиц – 5,2 миллиона гривен, что на 1,2 миллиона (на 31%) больше, чем в предыдущем году. 178 субъектов хозяйствования-юридических лиц уплатили в бюджеты 4,8 миллиона, что на 832 тысяч (на 21%) больше, чем в предыдущем году.

Наибольшие суммы налога получили бюджеты Запорожья – более 5 миллионов, Мелитополь, Мелитопольский и Веселовский районы – более миллиона, Вольнянский, Запорожский, Новониколаевский районы – 8,4 миллиона, Бердянск, Бердянский и Приморский районы – 7,3 миллиона.

Напомним, транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей с датой выпуска до пяти лет и среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы.

Ставка налога составляет 25 000 гривен в год.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!