В Запорожской области в один день обнаружили сразу 23 авиационные бомбы

В селе Радивоновка Акимовского района Запорожской области местные жители за один день нашли 23 авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

Боеприпасы обнаружились случайно во время проведения земляных работ. Когда люди начали работы, из-под земли показались большие ржавые металлические предметы.

Прибывшая на место бригада взрывотехников обнаружила устаревшие авиационные бомбы, которые сохранились со времен Второй мировой войны.

Спасатели изъяли и обезвредили 23 авиабомбы весом по пять килограммов каждая. Ни один местный житель не пострадал. Участок происшествия после был тщательно обследован, других взрывоопасных предметов на нем не нашли.

Источник: Сегодня