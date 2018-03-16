В Запорожской области трагический смертельный случай

Еще одного человека удалось спасти

В Запорожской области за сутки с 15 по 16 марта зарегистрировано 16 чрезвычайных происшествий, в результате которых один человек погиб и еще одного удалось спасти.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, из общего количества выездов спасателей, 7 — на пожары.

Во время одного из них трагически погиб человек.

Также спасатели выезжали на помощь в дорожно-транспортном происшествии, где спасти застрявшего в деформированном авто человека.

Кроме того трижды саперы извлекали и обезвреживали боеприпасы, оставшиеся с Великой Отечественной войны

В течение суток поступило два ложных вызова.

"От ГУ ГСЧС на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных и неклассифицированных событий привлекалось 19 единиц техники и 76 человек личного