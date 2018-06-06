В Запорожской области сын до смерти забил отца

В Мелитополе сын убил отца во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел 4 июня в многоэтажке по улице Ярослава Мудрого. В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир обнаружен труп 63-летнего мужчины.

Правоохранители установили, что накануне вечером потерепевший выпивал вместе с сыном. Затем между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Сын несколько раз ударил отца в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался.

Полицейские задержали ранее не судимого 37-летнего жителя Мелитополя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Задержанному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области