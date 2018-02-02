В Запорожской области судят госинспектора за взяточничество

Содействовал браконьерству за мзду
В Приморском районе Запорожской области главный государственный инспектор рыбоохранного патруля обвиняется во взяточничестве.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, милиционер во время несения службы обнаружил мужчину, который без разрешения промышленно ловил рыбу.
"Вместо составления протокола об административном правонарушении требовал, угрожая применением мер административного принуждения и изъятием средств лова, неправомерную выгоду в размере 3 тыс. грн., которую получил в ноябре прошлого года, после чего сразу был задержан", - утверждают правоохранители.
Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством) направлен в суд для рассмотрения по существу.
Подозреваемый внес залог и сейчас на свободе, на его имущество наложили арест.
Санкция статьи - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.