В Запорожской области судят госинспектора за взяточничество

Содействовал браконьерству за мзду

В Приморском районе Запорожской области главный государственный инспектор рыбоохранного патруля обвиняется во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, милиционер во время несения службы обнаружил мужчину, который без разрешения промышленно ловил рыбу.

"Вместо составления протокола об административном правонарушении требовал, угрожая применением мер административного принуждения и изъятием средств лова, неправомерную выгоду в размере 3 тыс. грн., которую получил в ноябре прошлого года, после чего сразу был задержан", - утверждают правоохранители.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством) направлен в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемый внес залог и сейчас на свободе, на его имущество наложили арест.

Санкция статьи - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.