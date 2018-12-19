В Запорожской области сократилось количество населения

Количество населения в Запорожской области в 2018 году сократилось за счет уменьшения прироста, а также миграции.

Об этом сообщает 061.

Согласно официальным данным Главного управления статистики в Запорожской области, за январь-октябрь население региона сократилось на 14 164 человека.

Из них 1 960 человек сменили место проживания. Естественный прирост сократился на 12 204 человека.

Общее число населения Запорожской области по состоянию на ноябрь 2018 года составило 1,7 миллиона человек.

По сравнению с прошлым годом миграция из Запорожской области сократилась. В 2017 году место жительства сменили 2734 запорожца.