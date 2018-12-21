В Запорожской области снизился уровень преступности

Уровень преступности на территории Запорожской области снизился на 19,5%. В городе и области заработала программа “Безпечне місто”. Только в Запорожье установлено 205 видеокамер наблюдения, притом что раньше из было 4.

Об этом во время пресс-конференции сказал начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Он отметил, что хотел бы перенять опыт Кропивницкого. Там правоохранители создали “Безпечне місто” в “Телеграм”. Сегодня на канал подписано около 4000 человек.

“Мы также изучаем возможность создания в социальной сети такого сообщества, чтобы пользователи могли информировать власть и полицию о проблемах города, нарушениях и преступлениях”, - сказал Комиссаров.

Отметим, ГУ НП в Кировоградской области на базе мобильного мессенджера “Телеграм” организовало группу “Безпечне місто”, к ней подключены правоохранители, патрульные, спасатели, коммунальные службы, общественные организации, представители власти, жители и журналисты.

По итогам 11 месяцев этого года уровень преступления на территории области составил 146,2 преступления на 10 тысяч населения (за аналогичный период прошлого года их было совершено 179,8 на 10 тысяч населения).