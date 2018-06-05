В Запорожской области смертность значительно превысила рождаемость

Население Запорожской области продолжает сокращаться. Об этом сообщает Главное управление статистики в Запорожской области.

Так, по состоянию на 1 апреля 2018 года в области проживает 1 млн 719 тыс. человек. В течение первого квартала текущего года население сократилось на 4 272 человека. По сравнению с прошлым годом объем природного сокращения увеличился на 152 человека.

По данным специалистов, одна из главных причин депопуляции в регионе заключается в том, что, в последнее время, рождаемость находится не на самом высоком уровне, а вот смертность, наоборот, продолжает расти. На 100 умерших приходится 45 родившихся.