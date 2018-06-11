В Запорожской области семейная ссора закончилась травмами: женщина выпала из окна

В Бердянске в результате семейной ссоры женщина получила множественные резаные травмы ног. Об этом сообщает "ПРО Бердянск".

По словам правоохранителей, 10 июня к ним поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на улице Свободы возле подъезда лежит окровавленная женщина. Правоохранители оперативно выехали на место происшествия.

Предварительно установлено, что супруги выпивали вместе с гостями, а затем начали ссориться. В результате женщина получила несколько резаных травм на ногах. По словам соседей, в их квартире уже несколько дней длится бурное застолье.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предположительно, горожанка сама выпала из окна 1-го этажа либо ей кто-то помог из собутыльников.

Фото: Про Бердянск