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В Запорожской области решили закрыть две школы

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Родителей не предупредили о закрытии учебных заведений.

В Запорожской области закрыли две школы. Такое решение приняли депутаты сельсовета Великобелозерской ОТГ на внеочередной сессии, сообщается на сайте объединенной громады.

Примечательно, что проект решения опубликовали за сутки до проведения сессии. Также депутаты решили не проводить общественные слушания, что вызвало негодование местных жителей. Так, родители за один день собрали уже более 1000 подписей за сохранение школ №4 и №6, передает "Заноза".

Причиной закрытия школ народные избранники назвали нерентабельность содержания учебных заведений, так как в двух школах училось всего 150 детей. Также они заверили, что для учеников, которые будут вынуждены ездить в соседний населенный пункт, организуют автобус.

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