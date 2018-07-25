В Запорожской области пьяные парни открыли огонь

Вчера вечером, 24 июля, в Энергодаре старший инспектор ювенальной превенции Энергодарского горотдела полиции заметил двоих молодых парней 18 и 17 лет с оружием. Оба, находясь в нетрезвом видео, придумали себе развлечение. Вооружившись двумя пневматическими пистолетами, парни решили пострелять по бутылкам — расставили пустую тару в качестве мишеней и открыли огонь. За этим занятием их и застал сотрудник полиции.

Парни рассказали, что выпили примерно по 2,5 литров пива. Оружие принёс младший, якобы взял у друга. Полицейские отправили старшего домой. Сегодня ему следует явиться в полицию. Парню явно светит "хулиганка".

А вот младшему только 17 лет, следовательно, он несовершеннолетний. Так что пришлсь вызывать его мать, а парня отправили на освидетельствование. В крови обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Теперь подростку инкриминируют мелкое хулиганство и распитие спиртного. А матери придется понести наказание согласно ст. 184 КУоАП за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.