В Запорожской области произошло ЧП со смертельным исходом

Еще пятерых удалось спасти
В Запорожской области за сутки с 20 по 21 марта спасатели зарегистрировали 12 чрезвычайных происшествий, в результате которых есть погибший и спасенные.
Как сообщает ГУ ГСЧС в области, четырежды спасатели выезжали на вызовы о пожарах.
Во время одного из них обнаружили погибшего в огне человека.
Также дважды саперы выезжали на заявки об обнаруженных боеприпасах времен Великой Отечественной войны и один раз их обезвреживали.
По ранее обнаруженному утопленнику поступили результаты судебно-медицинской экспертизы, которые подтвердили причину смерти.
Во время других выездов на помощь застрявшим из-за непогоды автомобилям спасены 5 человек.
"От ГУ ГСЧС на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных и неклассифицированных событий привлекалось 22 единицы техники и 86 человек личного состава", - подытожили спасатели.
Подробности происшествий будут известны в течение дня.