В Запорожской области произошло ЧП со смертельным исходом

Еще пятерых удалось спасти

В Запорожской области за сутки с 20 по 21 марта спасатели зарегистрировали 12 чрезвычайных происшествий, в результате которых есть погибший и спасенные.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, четырежды спасатели выезжали на вызовы о пожарах.

Во время одного из них обнаружили погибшего в огне человека.

Также дважды саперы выезжали на заявки об обнаруженных боеприпасах времен Великой Отечественной войны и один раз их обезвреживали.

По ранее обнаруженному утопленнику поступили результаты судебно-медицинской экспертизы, которые подтвердили причину смерти.

Во время других выездов на помощь застрявшим из-за непогоды автомобилям спасены 5 человек.

"От ГУ ГСЧС на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных и неклассифицированных событий привлекалось 22 единицы техники и 86 человек личного состава", - подытожили спасатели.

Подробности происшествий будут известны в течение дня.